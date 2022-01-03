День Ангела сегодня празднует Юлиана и Ульяна.

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Приметы

Снега мало, но морозы достаточно сильные, значит, лето будет засушливым и жарким.

Каким будет 3 января, таким будет первый месяц осени.

В ночь на 3 января снятся вещие сны, поэтому стоит быть внимательным. Если на Иулиании вам приснилась птица, то ждите успеха в делах. Любая еда – бедности, вино – к успехам в романтических отношениях.

Что нельзя делать 3 января