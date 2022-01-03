День Ангела сьогодні святкує Юліана та Уляна.

Цікаво Чим відрізняється Різдво 25 грудня та 7 січня: цікаві факти

Прикмети

Снігу мало, але морози досить сильні, значить, літо буде посушливим і спекотним.

Яким буде 3 січня – таким буде перший місяць осені.

В ніч на 3 січня сняться віщі сни, тому варто бути уважним. Якщо на Іуліанії вам приснилась птаха, то чекайте успіху в справах. Будь-яка їжа – бідності, вино – до успіхів у романтичних стосунках.

Що не можна робити 3 січня