День Ангела сьогодні святкує Юліана та Уляна.
Цікаво Чим відрізняється Різдво 25 грудня та 7 січня: цікаві факти
Прикмети
- Снігу мало, але морози досить сильні, значить, літо буде посушливим і спекотним.
- Яким буде 3 січня – таким буде перший місяць осені.
- В ніч на 3 січня сняться віщі сни, тому варто бути уважним. Якщо на Іуліанії вам приснилась птаха, то чекайте успіху в справах. Будь-яка їжа – бідності, вино – до успіхів у романтичних стосунках.
Що не можна робити 3 січня
- Не давайте сьогодні жодних обіцянок.
- Вірили, що 3 січня не можна нічого підіймати із землі.
- Не брешіть своїм другим половинкам.