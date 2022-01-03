3 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день
3 января 2022 , 08:58Читати новину українською
Источник:24 канал
Христиане 3 января чтят память мученицы Иулиании. Святая погибла из-за принятия христианства.
День Ангела сегодня празднует Юлиана и Ульяна.
Интересно Чем отличается Рождество 25 декабря и 7 января: интересные факты
Приметы
- Снега мало, но морозы достаточно сильные, значит, лето будет засушливым и жарким.
- Каким будет 3 января, таким будет первый месяц осени.
- В ночь на 3 января снятся вещие сны, поэтому стоит быть внимательным. Если на Иулиании вам приснилась птица, то ждите успеха в делах. Любая еда – бедности, вино – к успехам в романтических отношениях.
Что нельзя делать 3 января
- Не давайте сегодня никаких обещаний.
- Верили, что 3 января нельзя ничего поднимать с земли.
- Не врите своим вторым половинкам.