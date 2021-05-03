Еще испокон веков обливание водой имело особое значение. Считается, что после Пасхи вода становится целебной и приносит счастье. Вода прогоняет плохую энергию и злые силы. Обливание связывают с духовным весенним очищением от всего злого и дурного.
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Приметы 3 мая
- Когда-то верили, если девушку никто не обольет в Поливальный понедельник, то ей не суждено выйти замуж в этом году.
- Утром 3 мая идет дождь – лето тоже пройдет с дождями.
- Ясная солнечная погода будет предвещать жаркое лето.
- Безветренная погода обещает дожди в ближайшие дни.
3 мая какой праздник / Фото Pixabay
Что нельзя делать 3 мая
- Не проводите этот день в одиночестве. Навестите родителей, сходите в гости к друзьям или знакомым. Однако, не забудьте захватить с собой Пасху – это будет хорошим подарком в этот праздник.
- Не злитесь, если вас обольют в Поливальный понедельник. Вода сегодня очищает душу от негатива и тело от болезней, так что повеселитесь и воспринимайте это позитивно.