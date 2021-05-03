Еще испокон веков обливание водой имело особое значение. Считается, что после Пасхи вода становится целебной и приносит счастье. Вода прогоняет плохую энергию и злые силы. Обливание связывают с духовным весенним очищением от всего злого и дурного.

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Приметы 3 мая

Когда-то верили, если девушку никто не обольет в Поливальный понедельник, то ей не суждено выйти замуж в этом году.

Утром 3 мая идет дождь – лето тоже пройдет с дождями.

Ясная солнечная погода будет предвещать жаркое лето.

Безветренная погода обещает дожди в ближайшие дни.



3 мая какой праздник / Фото Pixabay

Что нельзя делать 3 мая