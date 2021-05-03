Ще споконвіку обливання водою мало особливе значення. Вважається, що після Великодня вода стає цілющою та приносить щастя. Вода проганяє погану енергію та злі сили. Обливання пов'язують з духовним весняним очищенням від усього злого й поганого.

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Прикмети 3 травня

Колись вірили, якщо дівчину ніхто не обіллє у Поливаний понеділок, то їй не судилося вийти заміж цього року.

Вранці 3 травня йде дощ – літо теж пройде із дощами.

Ясна сонячна погода віщуватиме спекотне літо.

Безвітряна погода обіцяє дощі у найближчі дні.



3 травня яке свято / Фото Pixabay

Що не можна робити 3 травня