3 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

3 марта вспоминают Папу Римского – Льва I Великого. Святитель был известен благодаря своей доброте и был противником разных еретических течений. В этот день сохраняйте спокойствие и помолитесь за украинских воинов, которые отважно защищают нашу страну.

Именины 3 марта празднуют Лев, Павел и Василий.

К слову Когда в 2022 году будут праздновать Пасху в Украине: дата великого праздника

Приметы 3 марта

Луны на небе не видно – будут снегопады.

Звезды мерцают – ждите морозов.

Густой туман – май будет холодным.

Что нельзя делать 3 марта

Не забывайте "фильтровать" информацию и мыслить критично. Читайте только проверенные источники и сами проверяйте информацию перед тем, как кому-нибудь ее рассказать.

Не ссорьтесь с родными.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм , там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!