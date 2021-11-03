День Ангела сегодня отмечают Алексей, Георгий и Константин.
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Приметы 3 ноября
- На Иллариона выпал снег – на следующий год будет урожай хлеба.
- Дым идет вверх – погода будет ясной и солнечной.
- 3 ноября будет дуть теплый воздух – придет затяжная оттепель.
- Закат красный, а после него ясное звездное небо – ждите мороз.
3 ноября – праздник Илариона Великого
Что нельзя делать 3 ноября
- Лучше не отправляться в далекое путешествие 3 ноября. Проведите этот день в кругу семьи.
- Верили, что сегодня все найденные вещи принесут несчастье. Так что не поднимайте ничего на улице.