День Ангела сьогодні відзначають Олексій, Георгій та Костянтин.

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Прикмети 3 листопада

  • На Іларіона випав сніг – на наступний рік буде урожай хліба.
  • Дим йде вгору – погода буде ясною і сонячною.
  • 3 листопада буде дути тепле повітря – прийде затяжна відлига.
  • Захід червоний, а після нього ясне зоряне небо – чекайте на мороз.

3 листопада свято
3 листопада – свято Іларіона Великого

Що не можна робити 3 листопада

  • Краща не вирушати у далеку мандрівку 3 листопада. Проведіть цей день у родинному колі.
  • Вірили, що сьогодні всі знайдені речі принесуть нещастя. Тож не підіймайте нічого на вулиці.