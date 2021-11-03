3 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

3 ноября 2021 , 08:33
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Источник:

24 канал

3 ноября верующие чтят память Илариона Великого. Святой основал первый в Палестине мужской монастырь и дал начало монашеству на этой территории. Кроме этого, Илларион совершал чудеса и защищал всех бедных и больных людей.

День Ангела сегодня отмечают Алексей, Георгий и Константин.

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Приметы 3 ноября

  • На Иллариона выпал снег – на следующий год будет урожай хлеба.
  • Дым идет вверх – погода будет ясной и солнечной.
  • 3 ноября будет дуть теплый воздух – придет затяжная оттепель.
  • Закат красный, а после него ясное звездное небо – ждите мороз.


3 ноября – праздник Илариона Великого

Что нельзя делать 3 ноября

  • Лучше не отправляться в далекое путешествие 3 ноября. Проведите этот день в кругу семьи.
  • Верили, что сегодня все найденные вещи принесут несчастье. Так что не поднимайте ничего на улице.
Автор: Андріана Будиш