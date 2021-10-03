Именины празднует Тереза.
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Приметы 3 октября
- Паутина летает 3 октября – осень будет нескоро.
- Северный ветер на Евстафия – зима будет ранней.
- Много шишек на нижних ветвях ели – к ранним морозам.
- Западный ветер предвещает мокрую погоду и осадки, а восточный – сильные ливни.
- Если шишек больше вверху, то, согласно приметам, холодным будет конец зимы.
Что нельзя делать 3 октября
- В этот день лучше не брать в руки острые предметы – ножницы или ножи.
- Если сегодня вам хотят навязать какое-то предложение – не соглашайтесь. Это дело отберет у вас много времени и ресурсов.