Іменини святкує Тереза.

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Прикмети 3 жовтня

  • Павутина літає 3 жовтня – осінь буде нескоро.
  • Північний вітер на Євстафія – зима буде ранньою.
  • Багато шишок на нижніх гілках ялини – до ранніх морозів.
  • Західний вітер віщує мокру погоду і опади, а східний – сильні зливи.
  • Якщо шишок більше вгорі, то, відповідно до прикмет, холодним буде кінець зими.​

Що не можна робити 3 жовтня

  • Цього дня краще не брати у руки гострі предмети – ножиці чи ножі.
  • Якщо сьогодні вам хочуть нав'язати якусь пропозицію – не погоджуйтеся. Ця справа відбере у вас багато часу і ресурсів.