3 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

3 октября 2021 , 09:04
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Источник:

24 канал

3 октября в Украине почитается память великомученика Евстафия, который был военачальником при императоре Тите и императоре Траяне. Также в этот день учителя отмечают свой профессиональный праздник.

Именины празднует Тереза.

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Приметы 3 октября

  • Паутина летает 3 октября – осень будет нескоро.
  • Северный ветер на Евстафия – зима будет ранней.
  • Много шишек на нижних ветвях ели – к ранним морозам.
  • Западный ветер предвещает мокрую погоду и осадки, а восточный – сильные ливни.
  • Если шишек больше вверху, то, согласно приметам, холодным будет конец зимы.​

Что нельзя делать 3 октября

  • В этот день лучше не брать в руки острые предметы – ножницы или ножи.
  • Если сегодня вам хотят навязать какое-то предложение – не соглашайтесь. Это дело отберет у вас много времени и ресурсов.
Автор: Андріана Будиш