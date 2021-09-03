Именины в этот день празднует Фаддей.

Уместна Свадьба в 2021 году: благоприятные даты для бракосочетания

Приметы 3 сентября

  • На Фаддея сухая погода – весь сентябрь будет без дождей.
  • Много желудей 3 сентября – Рождество будет снежным.
  • Мыши делают в стогах гнезда – осень будет дождливой и холодно.

Что нельзя делать 3 сентября

  • 3 сентября не пользуйтесь надколотой посудой.
  • Не конфликтуйте со своими вторыми половинками. Лучше успокоиться и поговорить в непринужденной атмосфере.
  • Не ругайтесь.
  • Не обращайте внимания на тех людей, которые отговаривают вас от планов или утверждают, что вам что-то не удастся.