Іменини цього дня святкує Тадей.
Доречно Весілля у 2021 році: сприятливі дати для одруження
Прикмети 3 вересня
- На Тадея суха погода – весь вересень буде без дощів.
- Багато жолудів 3 вересня – Різдво буде сніжним.
- Миші роблять у стогах гнізда – осінь буде дощовою й холодно.
Що не можна робити 3 вересня
- 3 вересня не користуйтесь надщербнутим посудом.
- Не конфліктуйте зі своїми другими половинками. Краще заспокоїтись і поговорити у невимушеній атмосфері.
- Не лайтеся.
- Не звертайте уваги на тих людей, які відмовляють вас від планів чи стверджують, що вам щось не вдасться.