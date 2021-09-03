Іменини цього дня святкує Тадей.

Доречно Весілля у 2021 році: сприятливі дати для одруження

Прикмети 3 вересня

  • На Тадея суха погода – весь вересень буде без дощів.
  • Багато жолудів 3 вересня – Різдво буде сніжним.
  • Миші роблять у стогах гнізда – осінь буде дощовою й холодно.

Що не можна робити 3 вересня

  • 3 вересня не користуйтесь надщербнутим посудом.
  • Не конфліктуйте зі своїми другими половинками. Краще заспокоїтись і поговорити у невимушеній атмосфері.
  • Не лайтеся.
  • Не звертайте уваги на тих людей, які відмовляють вас від планів чи стверджують, що вам щось не вдасться.