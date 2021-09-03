3 вересня вшановують святого Тадея – апостола, який народився в місті Едессі. Коли Тадей почув проповідь Іоана Предтечі, то одразу ж прийняв від нього хрещення і залишився в Палестині. За велике бажання служити Богові Тадея було обрано до числа 70 учнів Ісуса Христа.