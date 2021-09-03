3 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
3 сентября 2021 , 08:37Читати новину українською
Источник:24 канал
3 сентября чествуют святого Фаддея – апостола, который родился в городе Эдессе. Когда Фаддей услышал проповедь Иоанна Предтечи, то сразу же принял от него крещение и остался в Палестине. За великое желание служить Богу Фаддея был избран в число 70 учеников Иисуса Христа.
Именины в этот день празднует Фаддей.
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Приметы 3 сентября
- На Фаддея сухая погода – весь сентябрь будет без дождей.
- Много желудей 3 сентября – Рождество будет снежным.
- Мыши делают в стогах гнезда – осень будет дождливой и холодно.
Что нельзя делать 3 сентября
- 3 сентября не пользуйтесь надколотой посудой.
- Не конфликтуйте со своими вторыми половинками. Лучше успокоиться и поговорить в непринужденной атмосфере.
- Не ругайтесь.
- Не обращайте внимания на тех людей, которые отговаривают вас от планов или утверждают, что вам что-то не удастся.