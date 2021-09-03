3 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:37

3 сентября чествуют святого Фаддея – апостола, который родился в городе Эдессе. Когда Фаддей услышал проповедь Иоанна Предтечи, то сразу же принял от него крещение и остался в Палестине. За великое желание служить Богу Фаддея был избран в число 70 учеников Иисуса Христа.