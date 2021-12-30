День Ангела 30 декабря празднуют Никита, Александр.

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Приметы 30 декабря

  • Много инея на веточках деревьев – Святки будут теплыми, а если в этот день холодно – это свидетельствует о том, что пчелы будут хорошо роиться летом.
  • Издавна считается, что все сны 30 декабря являются вещими и способны дать прогноз на весь будущий год.
  • Если в этот день ярко светит солнце и погода безоблачная – ожидайте лютых морозов к Рождеству.
  • Луна ночью прячется за облаками – на Новый год будет метель.

Что нельзя делать 30 декабря

  • Не злитесь сегодня из-за проблем, которые возникают на работе или в личной жизни.
  • Не врите.