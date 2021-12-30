День Ангела 30 грудня святкують Микита, Олександр.

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Прикмети 30 грудня

  • Багато інею на гілочках дерев – Святки будуть теплими, а якщо в цей день морозяно – це свідчить про те, що бджоли гарно роїтимуться влітку.
  • Здавна вважається, що всі сни 30 грудня є віщими та здатні дати прогноз на весь майбутній рік.
  • Якщо у цей день яскраво світить сонце і погода безхмарна – очікуйте лютих морозів до Різдва.
  • Місяць вночі ховається за хмарами – на Новий рік буде завірюха.

Що не можна робити 30 грудня

  • Не зліться сьогодні через проблеми, які виникають на роботі чи в особистому житті.
  • Не брешіть.