30 декабря – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день
30 декабря 2021 , 08:35Читати новину українською
Источник:24 канал
30 декабря отмечают день памяти Пророка Даниила и трех святых: Анании, Азарии и Мисаила.
День Ангела 30 декабря празднуют Никита, Александр.
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Приметы 30 декабря
- Много инея на веточках деревьев – Святки будут теплыми, а если в этот день холодно – это свидетельствует о том, что пчелы будут хорошо роиться летом.
- Издавна считается, что все сны 30 декабря являются вещими и способны дать прогноз на весь будущий год.
- Если в этот день ярко светит солнце и погода безоблачная – ожидайте лютых морозов к Рождеству.
- Луна ночью прячется за облаками – на Новый год будет метель.
Что нельзя делать 30 декабря
- Не злитесь сегодня из-за проблем, которые возникают на работе или в личной жизни.
- Не врите.