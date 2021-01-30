30 января чествуют день святого Антония, которого в народе называют Антонием-перезимником. Это день, когда считают, что уже половина зимы прошла, поэтому надо ждать скорого прихода весны.

Источник: 24 канал Именины сегодня празднуют: Антон, Антонина. Читайте также Библия XXI века: в Германии адаптировали Священное Писание для поколения Z Приметы 30 января Если на Антония-перезимника весь день оттепель – ждите ранней весны.

30 января идет снег – будет весна наступит поздно.

Громко щебечут синицы – к похолоданию.

Луна 30 января лишь изредка выглядывает из облаков – ожидайте хорошего урожая.

Приметы говорят, что ясное небо и лунная ночь 30 января предвещают плохой урожай.

Что нельзя делать 30 января Что нельзя делать 30 января В Антонов день нельзя лениться, надо активно заниматься делами.

Не обсуждайте свои дела с малознакомыми людьми.

30 января не разрешается отправляться в дальние путешествия.