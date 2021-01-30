30 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать
30 января чествуют день святого Антония, которого в народе называют Антонием-перезимником. Это день, когда считают, что уже половина зимы прошла, поэтому надо ждать скорого прихода весны.
Источник: 24 канал
Именины сегодня празднуют: Антон, Антонина.
Читайте также Библия XXI века: в Германии адаптировали Священное Писание для поколения Z
Приметы 30 января
- Если на Антония-перезимника весь день оттепель – ждите ранней весны.
- 30 января идет снег – будет весна наступит поздно.
- Громко щебечут синицы – к похолоданию.
- Луна 30 января лишь изредка выглядывает из облаков – ожидайте хорошего урожая.
- Приметы говорят, что ясное небо и лунная ночь 30 января предвещают плохой урожай.
Что нельзя делать 30 января
Что нельзя делать 30 января
- В Антонов день нельзя лениться, надо активно заниматься делами.
- Не обсуждайте свои дела с малознакомыми людьми.
- 30 января не разрешается отправляться в дальние путешествия.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter