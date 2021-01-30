30 січня вшановують день святого Антонія, якого у народі називають Антонієм-перезимником. Це день, коли вважають, що вже половина зими пройшла, тож треба очікувати швидкого приходу весни.

Джерело: 24 канал Іменини сьогодні святкують – Антон, Антоніна. Читайте також Біблія XXI століття: у Німеччині адаптували Святе Письмо для покоління Z Прикмети 30 січня Якщо на Антонія-перезимника весь день відлига – чекайте ранньої весни.

30 січня йде сніг – весна настане пізно.

Голосно щебечуть синиці – до похолодання.

Місяць 30 січня лише зрідка визирає із хмар – очікуйте доброго врожаю.

Прикмети кажуть, що ясне небо і місячна ніч 30 січня віщують поганий врожай.

Що не можна робити 30 січня Що не можна робити 30 січня У Антонів день не можна лінуватися, треба активно займатися справами.

Не обговорюйте свої справи із малознайомими людьми.

30 січня не дозволяється вирушати у далекі подорожі.