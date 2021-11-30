День Ангела сегодня празднует Григорий.
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Приметы 30 ноября
- Солнечный и ясный день 30 ноября – зима будет сухой и пройдет без осадков.
- Верили, что сон, который вам приснится в этот день является вещим.
- На Григория люди часто подходили к колодцам и слушали шум воды. Если звук был громким – это означало, что зима будет снежной, а когда же в колодце было тихо, то и зимой будет тепло.
Что нельзя делать 30 ноября
- Считают, что в этот день нельзя примерять чужие обручальные кольца. Это может привести к неудачам в личной жизни.
- Не кричите на детей сегодня