День Ангела сьогодні святкує Григорій.
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Прикмети 20 листопада
- Сонячний і ясний день 20 листопада – зима буде сухою й пройде без опадів.
- Вірили, що сон, який вам насниться цього дня є віщим.
- На Григорія люди часто підходили до криниць і слухати шум води. Якщо звук був гучним – це означало, що зима буде сніжною, а коли ж у колодязі було тихо, то й узимку буде тепло.
Що не можна робити 20 листопада
- Вважають, що цього дня не можна примірювати чужі обручки. Це може призвести до невдач в особистому житті.
- Не кричіть на дітей сьогодні