30 листопада відзначають пам'ять святого Григорія Чудотворця. Святий постійно ставив перед собою питання сенсу життя і ніяк не міг знайти на нього відповідь. Лиш прочитавши Євангеліє, Григорій усвідомив у чому полягає цінність людського буття.