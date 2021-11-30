30 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:41

30 ноября отмечают память святого Григория Чудотворца. Святой постоянно ставил перед собой вопрос смысла жизни и никак не мог найти на него ответ. Лишь прочитав Евангелие, Григорий осознал в чем заключается ценность человеческого бытия.