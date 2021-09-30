София и ее дочери искренне верили в Христа за, что их арестовали. Из-за мучений, которые они пережили, мучениц причислили к лику святых.

К слову Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине

Приметы 30 сентября

  • 30 сентября идет дождь – непогода затянется на долго.
  • Если утро в этот день пасмурное, но дождя нет, – то в ближайшее время погода будет теплой.
  • Солнечная погода 30 сентября – рыба будет хорошо клевать.

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Что нельзя делать 30 сентября

  • 30 сентября считается довольно траурным днем, поэтому лучше не планировать на сегодня свадьбу или помолвку.
  • Не кричите сегодня на детей.