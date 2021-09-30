София и ее дочери искренне верили в Христа за, что их арестовали. Из-за мучений, которые они пережили, мучениц причислили к лику святых.

К слову Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине

Приметы 30 сентября

30 сентября идет дождь – непогода затянется на долго.

Если утро в этот день пасмурное, но дождя нет, – то в ближайшее время погода будет теплой.

Солнечная погода 30 сентября – рыба будет хорошо клевать.



30 сентября – какой праздник

Что нельзя делать 30 сентября