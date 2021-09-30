Софія та її доньки щиро вірили у Христа за, що їх заарештували. Через муки, які вони пережили, мучениць зарахували до лику святих.

До слова Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Прикмети 30 вересня

30 вересня дощить – негода затягнеться на довго.

Якщо ранок в цей день похмурий, але дощу нема – то найближчим часом погода буде теплою.

Сонячна погода 30 вересня – риба гарно клюватиме.



30 вересня – яке свято

Що не можна робити 30 вересня