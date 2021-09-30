Софія та її доньки щиро вірили у Христа за, що їх заарештували. Через муки, які вони пережили, мучениць зарахували до лику святих.
До слова Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні
Прикмети 30 вересня
- 30 вересня дощить – негода затягнеться на довго.
- Якщо ранок в цей день похмурий, але дощу нема – то найближчим часом погода буде теплою.
- Сонячна погода 30 вересня – риба гарно клюватиме.
30 вересня – яке свято
Що не можна робити 30 вересня
- 30 вересня вважається доволі жалобним днем, тому краще не планувати на сьогодні весілля чи заручини.
- Не кричіть сьогодні на дітей.