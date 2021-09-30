30 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
30 сентября 2021 , 08:33Читати новину українською
Источник:24 канал
30 сентября церковь отмечает праздник мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Святые были замучены императором Адрианом, который люто ненавидел христиан. Дочерям Софии отсекли головы, а саму женщину заставили наблюдать за смертями ее детей.
София и ее дочери искренне верили в Христа за, что их арестовали. Из-за мучений, которые они пережили, мучениц причислили к лику святых.
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Приметы 30 сентября
- 30 сентября идет дождь – непогода затянется на долго.
- Если утро в этот день пасмурное, но дождя нет, – то в ближайшее время погода будет теплой.
- Солнечная погода 30 сентября – рыба будет хорошо клевать.
30 сентября – какой праздник
Что нельзя делать 30 сентября
- 30 сентября считается довольно траурным днем, поэтому лучше не планировать на сегодня свадьбу или помолвку.
- Не кричите сегодня на детей.