Именины 31 августа празднуют: Евгений, Григорий, Лев и Лука.

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Приметы 31 августа

  • В народе Флора и Лавра считали защитниками лошадей, поэтому 31 августа этих животных кормили разнообразными вкусностями, чтобы они были здоровыми.
  • Не посеяли рожь до 31 августа – в следующем году будет бедный урожай.
  • Конь в этот день беспокойный и часто перебирает копытами – жди ненастья.

Прикмети 31 серпня
Приметы 31 августа / Фото Pexels

Что нельзя делать 31 августа

  • Не пытайтесь удержать возле себя людей, которые вас уже несколько раз подводили. Иногда лучше отпустить и открыть для себя больше знакомств и мира.
  • Не медлите 31 августа относительно дел, которые вы хотите сделать. Лучше выполнить все сразу, чем страдать из-за тревоги и дедлайна.