Именины 31 августа празднуют: Евгений, Григорий, Лев и Лука.
Читайте Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
Приметы 31 августа
- В народе Флора и Лавра считали защитниками лошадей, поэтому 31 августа этих животных кормили разнообразными вкусностями, чтобы они были здоровыми.
- Не посеяли рожь до 31 августа – в следующем году будет бедный урожай.
- Конь в этот день беспокойный и часто перебирает копытами – жди ненастья.
Приметы 31 августа / Фото Pexels
Что нельзя делать 31 августа
- Не пытайтесь удержать возле себя людей, которые вас уже несколько раз подводили. Иногда лучше отпустить и открыть для себя больше знакомств и мира.
- Не медлите 31 августа относительно дел, которые вы хотите сделать. Лучше выполнить все сразу, чем страдать из-за тревоги и дедлайна.