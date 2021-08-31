31 августа украинские верующие отмечают день памяти мучеников Флора и Лавра. Святые были братьями и имели славу искусных строителей, поэтому их пригласили строить большой языческий храм. Флор и Лавр построили церковь, но разрушили в ней всех идолов. За такой поступок царь приговорил братьев к смертной казни.