31 серпня українські віряни вшановують день пам'яті мучеників Флора і Лавра. Святі були братами й мали славу вправних будівельників, тож їх запросили будувати великий язичницький храм. Флор та Лавр спорудили церкву, але зруйнували в ній усіх ідолів. За такий вчинок цар засудив братів до смертної кари.