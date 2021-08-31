31 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
31 августа 2021 , 08:23Читати новину українською
Источник:24 канал
31 августа украинские верующие отмечают день памяти мучеников Флора и Лавра. Святые были братьями и имели славу искусных строителей, поэтому их пригласили строить большой языческий храм. Флор и Лавр построили церковь, но разрушили в ней всех идолов. За такой поступок царь приговорил братьев к смертной казни.
Именины 31 августа празднуют: Евгений, Григорий, Лев и Лука.
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Приметы 31 августа
- В народе Флора и Лавра считали защитниками лошадей, поэтому 31 августа этих животных кормили разнообразными вкусностями, чтобы они были здоровыми.
- Не посеяли рожь до 31 августа – в следующем году будет бедный урожай.
- Конь в этот день беспокойный и часто перебирает копытами – жди ненастья.
Приметы 31 августа / Фото Pexels
Что нельзя делать 31 августа
- Не пытайтесь удержать возле себя людей, которые вас уже несколько раз подводили. Иногда лучше отпустить и открыть для себя больше знакомств и мира.
- Не медлите 31 августа относительно дел, которые вы хотите сделать. Лучше выполнить все сразу, чем страдать из-за тревоги и дедлайна.