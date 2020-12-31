31 декабря чествуют святого Модеста, который в народе считается покровителем скота. Что нельзя делать и какие приметы на 31 декабря – читайте в материале.

Именины празднуют: Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, К теме 7 идей новогодних аутфитов: стильный наряд, который сделает ваш образ непревзойденным Приметы Чем сильнее были морозы, тем меньше были возможны в будущем снегопады и метели.

Погода этого дня указывает, какой будет погода в июне.

На Модеста можно было предсказать свою судьбу на будущий год. Для этого ложились на ток, где молотили хлеб, и слушали: если под тем, кто гадает постучит, его ждет смерть, если зазвенит – свадьба, а если послышится молотьба, будет богатым.

Святого Модеста считали покровителем домашнего скота, поэтому крестьяне обращались к нему с молитвами, просили помочь животным легче перенести зиму. Что можно делать 31 декабря Перед новым годом необходимо отдать все долги, иначе весь следующий год они будут вас сопровождать.

Загадайте желание, чтобы все ваши пожелания осуществились.

Поблагодарите своих близких за помощь и поддержку, которые они вам оказывали в течение года.

Посетите храм и попросите хорошей судьбы для всей своей семьи. Что нельзя делать 31 декабря Не держите зла на других. 31 декабря является прекрасным днем, чтобы отпустить весь негатив, что у вас накопился за год

Не обсуждайте своих коллег и директоров сегодня.

Сейчас нельзя работать – ни физически, ни интеллектуально.

Запрещено думать о плохом и грустить.