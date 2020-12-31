31 декабря – какой сейчас праздник и что нельзя делать
31 декабря чествуют святого Модеста, который в народе считается покровителем скота. Что нельзя делать и какие приметы на 31 декабря – читайте в материале.
Именины празднуют: Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей,
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Приметы
- Чем сильнее были морозы, тем меньше были возможны в будущем снегопады и метели.
- Погода этого дня указывает, какой будет погода в июне.
- На Модеста можно было предсказать свою судьбу на будущий год. Для этого ложились на ток, где молотили хлеб, и слушали: если под тем, кто гадает постучит, его ждет смерть, если зазвенит – свадьба, а если послышится молотьба, будет богатым.
- Святого Модеста считали покровителем домашнего скота, поэтому крестьяне обращались к нему с молитвами, просили помочь животным легче перенести зиму.
Что можно делать 31 декабря
- Перед новым годом необходимо отдать все долги, иначе весь следующий год они будут вас сопровождать.
- Загадайте желание, чтобы все ваши пожелания осуществились.
- Поблагодарите своих близких за помощь и поддержку, которые они вам оказывали в течение года.
- Посетите храм и попросите хорошей судьбы для всей своей семьи.
Что нельзя делать 31 декабря
- Не держите зла на других. 31 декабря является прекрасным днем, чтобы отпустить весь негатив, что у вас накопился за год
- Не обсуждайте своих коллег и директоров сегодня.
- Сейчас нельзя работать – ни физически, ни интеллектуально.
- Запрещено думать о плохом и грустить.
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