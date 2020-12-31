31 грудня вшановують святого Модеста, який у народі вважається покровителем худоби. Що не можна робити та які прикмети на 31 грудня – читайте у матеріалі.

Іменини святкують: Михайло, Модест, Микола, Севастян, Семен, Сергій, До теми 7 ідей новорічних аутфітів: стильне вбрання, яке зробить ваш образ неперевершеним Прикмети Чим сильніші були морози, тим менше були можливі у майбутньому снігопади і заметілі.

Погода цього дня вказує, якою буде погода в червні.

На Модеста можна було передбачити свою долю на майбутній рік. Для цього лягали на тік, де молотили хліб, і слухали: якщо під тим, хто ворожить застукає, на нього чекає смерть, якщо задзвенить — весілля, а якщо почується молотьба, буде багатим.

Святого Модеста вважали покровителем домашньої худоби, тому селяни зверталися до нього з молитвами, просили допомогти тваринам легше перенести зиму. Що можна робити 31 грудня Перед Новим роком необхідно віддати всі борги, інакше весь наступний рік вони будуть вас супроводжувати.

Загадайте бажання, аби всі ваші побажання здійснились.

Подякуйте своїм близьким за допомогу й підтримку, які вони вам надавали протягом року.

Відвідайте храм та попросіть гарної долі для всієї своєї родини. Що не можна робити 31 грудня Не тримайте зла на інших. 31 грудня є прекрасним днем, аби відпустити весь негатив, що у вас назбирався за весь рік

Не обговорюйте своїх колег і директорів сьогодні.

Нині не можна працювати – ні фізично, ні інтелектуально.

Заборонено думати про погане і сумувати.