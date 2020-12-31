31 грудня – яке нині свято та що не можна робити
31 грудня вшановують святого Модеста, який у народі вважається покровителем худоби. Що не можна робити та які прикмети на 31 грудня – читайте у матеріалі.
Іменини святкують: Михайло, Модест, Микола, Севастян, Семен, Сергій,
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Прикмети
- Чим сильніші були морози, тим менше були можливі у майбутньому снігопади і заметілі.
- Погода цього дня вказує, якою буде погода в червні.
- На Модеста можна було передбачити свою долю на майбутній рік. Для цього лягали на тік, де молотили хліб, і слухали: якщо під тим, хто ворожить застукає, на нього чекає смерть, якщо задзвенить — весілля, а якщо почується молотьба, буде багатим.
- Святого Модеста вважали покровителем домашньої худоби, тому селяни зверталися до нього з молитвами, просили допомогти тваринам легше перенести зиму.
Що можна робити 31 грудня
- Перед Новим роком необхідно віддати всі борги, інакше весь наступний рік вони будуть вас супроводжувати.
- Загадайте бажання, аби всі ваші побажання здійснились.
- Подякуйте своїм близьким за допомогу й підтримку, які вони вам надавали протягом року.
- Відвідайте храм та попросіть гарної долі для всієї своєї родини.
Що не можна робити 31 грудня
- Не тримайте зла на інших. 31 грудня є прекрасним днем, аби відпустити весь негатив, що у вас назбирався за весь рік
- Не обговорюйте своїх колег і директорів сьогодні.
- Нині не можна працювати – ні фізично, ні інтелектуально.
- Заборонено думати про погане і сумувати.
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