День Ангела 31 декабря отмечают Михаил, Модест, Николай.

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​Приметы 31 декабря

Чем сильнее были морозы, тем меньше возможны в будущем снегопады и метели.

Погода в этот день указывает, какой будет погода в июне.

На Модеста можно было предсказать свою судьбу на будущий год. Для этого ложились на ток, где молотили хлеб, и слушали: если под гадающим застучит, его ждет смерть, если зазвенит – свадьба, а если услышится молотьба, будет богатым.

Святого Модеста считали покровителем домашнего скота, поэтому селяне обращались к нему с молитвами, просили помочь животным легче перенести зиму.

Что нельзя делать 31 декабря