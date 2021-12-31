День Янгола 31 грудня святкують Михайло, Модест, Микола.

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​Прикмети 31 грудня

Чим сильніші були морози, тим менше були можливі у майбутньому снігопади і заметілі.

Погода цього дня вказує, якою буде погода в червні.

На Модеста можна було передбачити свою долю на майбутній рік. Для цього лягали на тік, де молотили хліб, і слухали: якщо під тим, хто ворожить застукає, на нього чекає смерть, якщо задзвенить — весілля, а якщо почується молотьба, буде багатим.

Святого Модеста вважали покровителем домашньої худоби, тому селяни зверталися до нього з молитвами, просили допомогти тваринам легше перенести зиму.

Що не можна робити 31 грудня