День Ангела 31 июля празднуют: Емельян и Кузьма.
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Приметы 31 июля
- Если вечером или ночью при малооблачной погоде сильно слышны отдельные звуки – завтра пойдет дождь.
- Солнечная погода 31 июля – на следующий день будет тепло.
Что нельзя делать 31 июля
- Больше прислушивайтесь к своему сердцу. Если перед вами возникла нелегкая ситуация – попробуйте успокоиться и послушать себя.
- Не теряйте времени! Насладитесь любимым хобби, прогуляйтесь или займитесь спортом.
- Не думайте 31 июля о плохом.
- Также в этот день старайтесь избегать конфликтов.