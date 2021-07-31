День Ангела 31 липня святкують: Омелян та Кузьма.
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Прикмети 31 липня
- Якщо ввечері або вночі при малохмарній погоді сильно чути окремі звуки – завтра піде дощ.
- Сонячна погода 31 липня – наступного дня буде тепло.
Що не можна робити 31 липня
- Більше прислухайтесь до свого серця. Якщо перед вами постала нелегка ситуація – спробуйте заспокоїтись і послухати себе.
- Не марнуйте часу! Насолодіться улюбленим хобі, прогуляйтесь чи займіться спортом.
- Не думайте 31 липня про погане.
- Також цього дня намагайтесь уникати конфліктів.