День Ангела 31 липня святкують: Омелян та Кузьма.

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Прикмети 31 липня

  • Якщо ввечері або вночі при малохмарній погоді сильно чути окремі звуки – завтра піде дощ.
  • Сонячна погода 31 липня – наступного дня буде тепло.

Що не можна робити 31 липня

  • Більше прислухайтесь до свого серця. Якщо перед вами постала нелегка ситуація – спробуйте заспокоїтись і послухати себе.
  • Не марнуйте часу! Насолодіться улюбленим хобі, прогуляйтесь чи займіться спортом.
  • Не думайте 31 липня про погане.
  • Також цього дня намагайтесь уникати конфліктів.