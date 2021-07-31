31 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

31 июля 2021 , 09:14
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Источник:

24 канал

31 июля отмечают день Емельяна. С сегодняшнего дня дни становятся значительно короче, а люди начинают готовиться к осени. На Емельяна хозяйки начинают заготовку различных солений и варенья на зиму.

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Приметы 31 июля

  • Если вечером или ночью при малооблачной погоде сильно слышны отдельные звуки – завтра пойдет дождь.
  • Солнечная погода 31 июля – на следующий день будет тепло.

Что нельзя делать 31 июля

  • Больше прислушивайтесь к своему сердцу. Если перед вами возникла нелегкая ситуация – попробуйте успокоиться и послушать себя.
  • Не теряйте времени! Насладитесь любимым хобби, прогуляйтесь или займитесь спортом.
  • Не думайте 31 июля о плохом.
  • Также в этот день старайтесь избегать конфликтов.