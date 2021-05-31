Именины сегодня празднует Федот.

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Приметы 31 мая

  • Солнце 31 мая опускается в дымку – будет дождь, а облачно – будет плохая погода.
  • Туча дождливая шумит – ждите града и ветра.
  • Во время заката солнце стало бледным –  будет дождь.
  • На дубе листья развернулись и начали быстро расти – щука хорошо ловиться будет.

Что нельзя делать 31 мая

  • Не ссорьтесь с близкими.
  • Не убивайте в этот день насекомых
  • Запрещено подстригать волосы 31 мая.