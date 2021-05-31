Іменини сьогодні святкує Федот.

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Прикмети 31 травня

  • Сонце 31 травня опускається в серпанок – буде дощ, а хмарно – буде погана погода.
  • Хмара дощова шумить – чекайте граду та вітру.
  • Під час заходу сонце стало блідим – буде дощ.
  • На дубі листя розвернулися і почали швидко зростати – щука добре ловитися буде.

Що не можна робити 31 травня

  • Не сваріться з близькими.
  • Не вбивайте цього дня комах
  • Заборонено підстригати волосся 31 травня. 