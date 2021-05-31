31 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

31 мая 2021 , 05:30
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Источник:

24 канал

31 мая в народном календаре день Федота, или семерых Дев. В этот день вспоминают семерых мучениц, пострадавших за веру в IV веке. Также вспоминают племянника одной из дев, мученика Федота.

Именины сегодня празднует Федот.

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Приметы 31 мая

  • Солнце 31 мая опускается в дымку – будет дождь, а облачно – будет плохая погода.
  • Туча дождливая шумит – ждите града и ветра.
  • Во время заката солнце стало бледным –  будет дождь.
  • На дубе листья развернулись и начали быстро расти – щука хорошо ловиться будет.

Что нельзя делать 31 мая

  • Не ссорьтесь с близкими.
  • Не убивайте в этот день насекомых
  • Запрещено подстригать волосы 31 мая.
Автор: Квітослава Туз