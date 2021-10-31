31 октября чествуют святого Луку-сподвижника апостола Павла. Святой Лука является автором одного из четырех Евангелий. Также в этот день празднуют под вечер Дня Всех Святых. Этот праздник называют Хэллоуин или Ведьмина ночь. Празднуют его в ночь на 1 ноября.