Именины 31 октября празднует Лука.
К слову Гороскоп на неделю 25 – 31 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Приметы 31 октября
- Если на вишне 31 октября еще остались листья, то выпавший снег, скорее всего, быстро растает.
- Рога луны смотрят в северную сторону – примета, что погода в ближайшие дни будет сухой.
- Облака по небу плывут с севера на юг – погода будет ясной, и наоборот.
- День 31 октября солнечный – погода в ноябре также порадует теплом.
31 октября – праздник евангелиста Луки
Что нельзя делать 31 октября
- В этот день запрещено убивать пауков.
- Нельзя в этот день держать окна и двери в доме открытыми, ведь можно накликать беду.