Именины 31 октября празднует Лука.

К слову Гороскоп на неделю 25 – 31 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Приметы 31 октября

  • Если на вишне 31 октября еще остались листья, то выпавший снег, скорее всего, быстро растает.
  • Рога луны смотрят в северную сторону – примета, что погода в ближайшие дни будет сухой.
  • Облака по небу плывут с севера на юг – погода будет ясной, и наоборот.
  • День 31 октября солнечный – погода в ноябре также порадует теплом.

31 жовтня свято
31 октября – праздник евангелиста Луки

Что нельзя делать 31 октября

  • В этот день запрещено убивать пауков.
  • Нельзя в этот день держать окна и двери в доме открытыми, ведь можно накликать беду.