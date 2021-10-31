Іменини 31 жовтня святкує Лука.
До слова Гороскоп на тиждень 25 – 31 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку
Прикмети 31 жовтня
- Якщо на вишні 31 жовтня ще залишилися листя, то сніг, який випав, швидше за все, швидко розтане.
- Роги місяця дивляться в північний бік – прикмета, що погода найближчими днями буде сухою.
- Хмари по небу пливуть з півночі на південь – погода буде ясною, і навпаки.
- День 31 жовтня сонячний – погода у листопаді також потішить теплом.
31 жовтня – свято євангеліста Луки
Що не можна робити 31 жовтня
- Цього дня заборонено вбивати павуків.
- Не можна цього дня тримати вікна та двері в будинку відчиненими, адже можна накликати біду.