Іменини 31 жовтня святкує Лука.

До слова Гороскоп на тиждень 25 – 31 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Прикмети 31 жовтня

  • Якщо на вишні 31 жовтня ще залишилися листя, то сніг, який випав, швидше за все, швидко розтане.
  • Роги місяця дивляться в північний бік – прикмета, що погода найближчими днями буде сухою.
  • Хмари по небу пливуть з півночі на південь – погода буде ясною, і навпаки.
  • День 31 жовтня сонячний – погода у листопаді також потішить теплом.

31 жовтня свято
31 жовтня – свято євангеліста Луки

Що не можна робити 31 жовтня

  • Цього дня заборонено вбивати павуків.
  • Не можна цього дня тримати вікна та двері в будинку відчиненими, адже можна накликати біду.