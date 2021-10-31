31 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

31 октября 2021 , 09:05
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Источник:

24 канал

31 октября чествуют святого Луку-сподвижника апостола Павла. Святой Лука является автором одного из четырех Евангелий. Также в этот день празднуют под вечер Дня Всех Святых. Этот праздник называют Хэллоуин или Ведьмина ночь. Празднуют его в ночь на 1 ноября.

Именины 31 октября празднует Лука.

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Приметы 31 октября

  • Если на вишне 31 октября еще остались листья, то выпавший снег, скорее всего, быстро растает.
  • Рога луны смотрят в северную сторону – примета, что погода в ближайшие дни будет сухой.
  • Облака по небу плывут с севера на юг – погода будет ясной, и наоборот.
  • День 31 октября солнечный – погода в ноябре также порадует теплом.


31 октября – праздник евангелиста Луки

Что нельзя делать 31 октября

  • В этот день запрещено убивать пауков.
  • Нельзя в этот день держать окна и двери в доме открытыми, ведь можно накликать беду.
Автор: Андріана Будиш