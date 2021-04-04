Православная церковь 4 апреля чтит память священномученика Василия Анкирского. В народе святого также называют Василием Солнечным, ведь в этот день устанавливалась хорошая погода. Также 4 апреля католики празднуют Пасху Господню. Что нельзя делать 4 апреля читайте дальше.

Именины празднуют: Василий. Кстати Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине Приметы 4 апреля Если на небе синие облака, то стоит ожидать теплого дождя.

Снег 4 апреля сошел – урожай будет небогатым.

Снег на муравейнике сошел с северной стороны – жди теплого и долгого лета. Если же снег растаял с южной стороны муравейника – примета к тому, что лето будет прохладным. Что нельзя делать 4 апреля В этот день нельзя выносить мусор со двора, поскольку можно было навлечь беду.

Также нельзя стирать, люди говорили, что с помощью вывешенных во дворе вещей в дом может войти злая сила.

Так, как это период Великого поста – надо воздержаться от громких гуляний.