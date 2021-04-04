Православна церква 4 квітня вшановує пам'ять священномученика Василя Анкірського. У народі святого також називають Василем Сонячним, адже у цей день встановлювалась гарна погода. Також 4 квітня католики святкують Пасху Господню. Що не можна робити 4 квітня читайте далі.

Іменини святкує Василь. До речі Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні Прикмети 4 квітня Якщо на небі сині хмари варто очікувати на теплий дощ.

Сніг 4 квітня зійшов – урожай буде небагатим.

Сніг на мурашнику зійшов з північного боку – чекай теплого і довгого літа. Якщо ж сніг розтанув з південного боку мурашника – прикмета до того, що літо буде прохолодним. Що не можна робити 4 квітня У цей день не можна виносити сміття з двору, оскільки можна було накликати біду.

Також не можна прати, адже люди говорили, що за допомогою вивішених у дворі речей у дім може увійти зла сила.

Також не можна прати, адже люди говорили, що за допомогою вивішених у дворі речей у дім може увійти зла сила. Так, як це період Великого посту – треба утриматись від гучних гулянь.