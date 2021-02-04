В христианском мире, 4 февраля отмечают как день памяти святого Тимофея. Тимофей был одним из ближайших учеников святого Павла. Согласно преданию, именно он стал свидетелем исцеления апостола от слепоты, которую тот получил из-за неверия во Христа. Также, святой Тимофей активно проповедовал и стал первым епископом Эфеса.

Источник: 24 канал Поздравления с днем Ангела принимают: Тимофей, Макар, Леонтий. К слову 10 лет – оловянная (розовая) годовщина свадьбы: Что подарить и как поздравить Приметы 4 февраля Если на Тимофеев день выпадает много снега – будет хороший урожай злаковых.

4 февраля началась метель, то по примете, морозная и холодная погода продлится еще неделю.

Приметы говорят, что все сны 4 февраля имеют способность сбываться.

Если сегодня днем светит солнце – ждите весну раньше.

Приметы на Тимофеев день Что нельзя делать 4 февраля В Тимофеев день не рассказывайте кому-то, что вам приснилось. Считают, что сон не сбудется.

Не выбрасывайте сегодня мусор – так можно вынести из дома все здоровье и благополучие.

4 февраля запрещено играть в карты и азартные игры. Это приведет к зависимости, от которой будет трудно избавиться.