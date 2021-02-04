4 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать
В христианском мире, 4 февраля отмечают как день памяти святого Тимофея. Тимофей был одним из ближайших учеников святого Павла. Согласно преданию, именно он стал свидетелем исцеления апостола от слепоты, которую тот получил из-за неверия во Христа. Также, святой Тимофей активно проповедовал и стал первым епископом Эфеса.
Источник: 24 канал
Поздравления с днем Ангела принимают: Тимофей, Макар, Леонтий.
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Приметы 4 февраля
- Если на Тимофеев день выпадает много снега – будет хороший урожай злаковых.
- 4 февраля началась метель, то по примете, морозная и холодная погода продлится еще неделю.
- Приметы говорят, что все сны 4 февраля имеют способность сбываться.
- Если сегодня днем светит солнце – ждите весну раньше.
Приметы на Тимофеев день
Что нельзя делать 4 февраля
- В Тимофеев день не рассказывайте кому-то, что вам приснилось. Считают, что сон не сбудется.
- Не выбрасывайте сегодня мусор – так можно вынести из дома все здоровье и благополучие.
- 4 февраля запрещено играть в карты и азартные игры. Это приведет к зависимости, от которой будет трудно избавиться.
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