У християнському світі, 4 лютого відзначають як день пам'яті святого Тимофія. Тимофій був одним із найближчих учнів святого Павла. Згідно до переказів, саме він став свідком зцілення апостола від сліпоти, яку той дістав через невіру у Христа. Також, святий Тимофій активно проповідував й став першим єпископом Ефеса.

Джерело: 24 канал Вітання з днем Ангела приймають: Тимофій, Макар, Леонтій. До слова 10 років – олов'яна (рожева) річниця весілля: що подарувати і як привітати Прикмети 4 лютого Якщо на Тимофіїв день випадає багато снігу – буде гарний врожай злакових.

4 лютого почалася завірюха, то за прикметою, морозяна і холодна погода триватиме ще тиждень.

Прикмети кажуть, що всі сни 4 лютого мають здатність збуватись.

Якщо сьогодні вдень світить сонце – чекайте на весну раніше.

Прикмети на Тимофіїв день Що не можна робити 4 лютого У Тимофіїв день не розповідайте комусь, що вам наснилось. Вважають, що через це сон не збудеться.

Не викидайте сьогодні сміття – так можна винести з дому все здоров'я і благополуччя.

4 лютого заборонено грати у карти та будь-які азартні ігри. Це призведе до залежності, від якої буде важко позбавитись.