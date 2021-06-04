Именины празднуют: Даниил, Захар, Макар.
К слову Любовный гороскоп на неделю 31 мая – 6 июня для всех знаков Зодиака
Приметы 4 июня
- Если в этот день появится большое количество пауков – будет хороший урожай огурцов.
- Утром 4 июня много росы – будет хороший урожай.
- Частые туманы – ждите грибного лета.
- Ночью 4 июня соловей запел – примета того, что погода будет хорошей, без дождей.
4 июня – какой праздник
Что нельзя делать 4 июня
- Не рекомендуется в этот день работать в поле или на огороде. Считают, что земле 4 июня надо дать отдохнуть.