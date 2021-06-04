4 июня Православная Церковь чтит память мученика Василиска. Вместе со святыми Клеоником и Евтропием, Василиск смог молитвой сбросить статую Артемиды. Таким образом, трое святых показали, какой сильной является христианская вера. За такой протест власти приговорили их к смерти.