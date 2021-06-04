Іменини святкують: Данило, Захар, Макар.

До слова Любовний гороскоп на тиждень 31 травня – 6 червня для всіх знаків Зодіаку

Прикмети 4 червня

  • Якщо у цей день з'явиться велика кількість павуків – буде хороший урожай огірків.
  • Вранці 4 червня багато роси – буде гарний врожай.
  • Часті тумани – чекайте грибного літа.
  • Вночі 4 червня соловей заспівав – прикмета того, що погода буде гарною, без дощів.

4 червня яке свято
4 червня – яке свято 

Що не можна робити 4 червня

  • Не рекомендовано цього дня працювати у полі чи на городі. Вважають, що землі 4 червня треба дати відпочити.