4 червня православна церква вшановуює пам'ять мученика Василіска. Разом із святими Клеоніком та Євтропієм, Василіск зміг молитвою скинути статую Артеміди. Таким чином, троє святих показали, якою сильною є християнська віра. За такий протест влада засудила їх до смерті.