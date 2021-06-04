4 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать сегодня

4 июня 2021 , 05:30
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Источник:

24 канал

4 июня Православная Церковь чтит память мученика Василиска. Вместе со святыми Клеоником и Евтропием, Василиск смог молитвой сбросить статую Артемиды. Таким образом, трое святых показали, какой сильной является христианская вера. За такой протест власти приговорили их к смерти.

Именины празднуют: Даниил, Захар, Макар.

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Приметы 4 июня

  • Если в этот день появится большое количество пауков – будет хороший урожай огурцов.
  • Утром 4 июня много росы – будет хороший урожай.
  • Частые туманы – ждите грибного лета.
  • Ночью 4 июня соловей запел – примета того, что погода будет хорошей, без дождей.


4 июня – какой праздник

Что нельзя делать 4 июня

  • Не рекомендуется в этот день работать в поле или на огороде. Считают, что земле 4 июня надо дать отдохнуть.
Автор: Квітослава Туз