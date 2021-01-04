4 января отмечается один из крупнейших церковных праздников – Введение в храм Пресвятой Богородицы. Верующие почитают этот день, потому что именно 4 января родители Девы Марии, святые Анна и Иоаким, привели дочь в Иерусалимский храм, где она посвящала свое время богоугодным делам, до обручения со святым Иосифом.

Именины сегодня отмечают: Мария, Ада, Прокоп, Александр. Приметы По старым верованиям, день памяти – это ворота зимы. Считалось, что примерно в это время на землю ложился снег, который не таял до самой весны.

Морозный день 4 января предвещает холодную и снежную зиму.

Мороз на Введение означает, что лето следующего года будет очень жарким, а ближайшие праздники пройдут с вьюга.

Если снег после Введения не растаял – надо ждать хорошего урожая. Что нельзя делать 4 января Сейчас стоит удержаться от любого веселья. Нельзя танцевать и громко включать музыку.

Запрещено заниматься тяжелой домашней работой, делать ремонты и начинать строительство.

В народе говорят, что в этот день не стоит желать деньги, но милостыню подавать нельзя.

Не ссорьтесь ни с кем на Введение – рискуете остаться без поддержки близких.

Не начинайте свой День не помолившись. Что можно делать 4 января Беременным женщинам в этот день можно молиться Божией Матери и просить легких родов.

Посвятите этот день родителям. Пообщайтесь с ними, предложите свою помощь.

Выполните 4 января все свои обещания – это позволит вашим делам пойти вверх.