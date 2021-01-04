4 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать
4 января отмечается один из крупнейших церковных праздников – Введение в храм Пресвятой Богородицы. Верующие почитают этот день, потому что именно 4 января родители Девы Марии, святые Анна и Иоаким, привели дочь в Иерусалимский храм, где она посвящала свое время богоугодным делам, до обручения со святым Иосифом.
Именины сегодня отмечают: Мария, Ада, Прокоп, Александр.
Приметы
- По старым верованиям, день памяти – это ворота зимы. Считалось, что примерно в это время на землю ложился снег, который не таял до самой весны.
- Морозный день 4 января предвещает холодную и снежную зиму.
- Мороз на Введение означает, что лето следующего года будет очень жарким, а ближайшие праздники пройдут с вьюга.
- Если снег после Введения не растаял – надо ждать хорошего урожая.
Что нельзя делать 4 января
- Сейчас стоит удержаться от любого веселья. Нельзя танцевать и громко включать музыку.
- Запрещено заниматься тяжелой домашней работой, делать ремонты и начинать строительство.
- В народе говорят, что в этот день не стоит желать деньги, но милостыню подавать нельзя.
- Не ссорьтесь ни с кем на Введение – рискуете остаться без поддержки близких.
- Не начинайте свой День не помолившись.
Что можно делать 4 января
- Беременным женщинам в этот день можно молиться Божией Матери и просить легких родов.
- Посвятите этот день родителям. Пообщайтесь с ними, предложите свою помощь.
- Выполните 4 января все свои обещания – это позволит вашим делам пойти вверх.
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